Trump ha comenzado un tratamiento de Remdesivir

A solo 18 horas de haber informado que había dado positivo a covid-19, el presidente de Estados Unidos Donald Trump fue hospitalizado, la tarde de este viernes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Trump está recibiendo a partir del viernes por la noche, un tratamiento con el antiviral Remdesivir, contra la covid-19, informó la Casa Blanca.

“El presidente está muy bien. No requiere oxígeno adicional, pero en consulta con especialistas hemos optado por iniciar terapia con Remdesivir. Ha completado su primera dosis y descansa cómodamente”, explicó el médico presidencial, Sean Conley.

Antes de ser hospitalizado, el presidente había recibido ya una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

“Me va bien, ¡creo! Gracias a todos. ¡¡¡AMOR!!!”, tuiteó Trump desde el hospital.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020