Acusan a China de infectar a Trump de Covid-19

Partidarios del presidente Donald Trump, quien permanece internado en el hospital militar Walter Reed tras enfermar de Covid-19, acusaron al Partido Comunista de China de infectar al presidente de Estados Unidos con el coronavirus.

Uno de los principales recaudadores de fondos para la campaña de reelección de Trump, Blair Brandt, señaló que el Partido Comunista Chino realizó un ataque biológico contra el Presidente.

Gelly Loeffler, senadora republicana por Georgia, también acusó en Twitter a China de infectar con coronavirus al presidente Trump.

The Chinese Communist Party has biologically attacked our President.

Señaló que China dio este virus al Presidente Donald Trump y a la primera dama Melania, por lo que deben hacer que rindan cuentas.

La mañana de este domingo 4 de octubre, el equipo médico de Donald Trump dijo que el presidente muestra avances positivos por lo que, incluso, podría ser dado de alta este mismo lunes.

Remember: China gave this virus to our President @realDonaldTrump and First Lady @FLOTUS.

WE MUST HOLD THEM ACCOUNTABLE.

— Kelly Loeffler (@KLoeffler) October 2, 2020