La extraña mutación de la tribu de ojos azules

. ~ Fardan ~ Pengidap Waardenburg Syndrome, yaitu kelainan genetik langka yang menyebabkan matanya menjadi biru. Tak ada keluhan terhadap penglihatannya hanya saja jika kelebihan cahaya akan mengeluarkan air mata. Dibalik kekurangan itu, dia punya mata biru yg indah. Location : Kendari, Sulawesi Tenggara Gear : Sony A9 , Lens 135mm F1.8