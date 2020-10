Trump dice en video encontrarse ‘muy bien’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En un video publicado este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció con camisa, saco y sin corbata desde el hospital militar donde fue ingresado después de dar positivo a covid-19, e informó que se encontraba mucho mejor.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, aseguró Trump en el video en el que añade: “creo que estaré de vuelta pronto”.

Trump agregó que quiere terminar su campaña de la manera que lo han estado haciendo. Desde el jueves, el presidente ha suspendido sus compromisos públicos, cuando informó que había dado positivo a covid-19.

Trump fue trasladado el viernes al hospital militar Walter Reed para recibir un cuidado más intensivo, y donde se le han suministrado un cóctel de anticuerpos y es tratado con el antiviral Remdesivir.

Este sábado el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, informó que había señales muy preocupante, y que las siguientes 48 horas serían críticas para conocer cómo evoluciona el presidente.

Según información de The New York Times, el mandatario tuvo que recibir oxigeno antes de ser trasladado al hospital, ya que sus niveles en sangre habían caído, además de tener dificultades al respirar.

“Vamos a ganarle a este coronavirus o como lo quieran llamar”, afirmó el mandatario en el video.

“Las terapias experimentales que están probando y las que él recibe son un “milagro que viene de Dios”, opinó.

El presidente comentó que su esposa, Melania Trump, también estaba mejorando muy bien, y agradeció las muestras de amor de los estadounidense y líderes mundiales.

#AHORA El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que "ahora me siento mejor" en un nuevo video. Señala que antes no se sentía bien, pero fue atendido "en el mejor hospital del mundo" pic.twitter.com/HRr9oJ1utC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 3, 2020

Con información de: lopezdoriga.com