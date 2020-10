Alan Pulido jugador de la semana en la MLS

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El delantero mexicano Alan Pulido, del Sporting Kansas City, fue elegido el lunes jugador de la Semana en la MLS.

Pulido registró el primer doblete de su carrera en la MLS el sábado en la victoria por 2-1 del Sporting Kansas City sobre el Houston Dynamo.

El mexicano tiene cinco goles y cuatro asistencias esta temporada, y el Sporting KC ocupa el tercer lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste con 23 puntos.

Sporting Kansas City fue el primero en anotar después de que Pulido abrió el marcador a los 34 minutos. Su segundo gol llegó al 73 que puso a su equipo arriba por 2-0.

La siguiente jornada es el miércoles cuando reciba al Chicago Fire FC.

Two goals = Player of the Week@alanpulido is back. 💯 pic.twitter.com/Wt1VGYZmAn

— Major League Soccer (@MLS) October 5, 2020