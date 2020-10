Claman ayuda para ancianito de 102 años

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria Tamaulipas .- Doña María de Jesús Reyes Becerra, vive en ciudad Victoria, tiene 63 años y desde hace cuatro años fue diagnosticada con esquizofrenia, lo que la imposibilita para trabajar.

La señora en la desesperación por la situación que atraviesa, clamó por apoyo para que pueda tener algo que darle de comer a su padre, que está a su cargo.

El señor, de nombre Máximo Reyes González tiene 102 años de edad, está la mayor parte del tiempo postrado en la cama, no tiene dientes y por ello solo come papillas, jugos y usa pañales talla M.

Se requiere para su atención comida para ella y toallitas húmedas, pañales, papillas ‘Gerber’ (es lo que pidió la señora porque son las que come) además de “lo que sea que puedan aportar”, dijo Doña Ma. De Jesús.

“Lo único que necesito son bebidas que pueda comer, gerber, juguitos, el ensure lo pone alterado por eso no se lo damos. Él no tiene azúcar ni presión alta, lo que lo tiene así es la vejez. Sí da pasitos despacio, le digo que lo haga para que no se allague”.

La señora quien todos los días requiere del medicamento clonazepam, cuenta que vive en casa de sus suegros.

“Vivimos arrimados con mis suegros, ellos viven enfrente, mi cuñada arriba, nosotros en un cuarto de lámina y a mi papá lo tenemos en la cocina… con el techo de lámina, apenas soportamos el calor”, refirió.

A esta familia la encuentran en la Colonia Veteranos de la Revolución, en la Manzana 1 lote 12 calle Emiliano Zapata, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El teléfono de contacto de la señora es el 834 103 8923.