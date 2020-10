Nobel de Medicina a quienes descubrieron la hepatitis C

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Nobel de Medicina será entregado a tres virologos, los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, junto con el británico Michael Houghton, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, así lo informó el Instituto Karolinska de Estocolmo.

Este descubrimiento ha permitido que ahora, existan análisis de sangre altamente sensibles que prácticamente han eliminado la hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo.

La aportación de los virólogos ha mejorado “considerablemente la salud global”, según la explicación del Instituto.

Desde su laboratorio siguen investigando el virus, así como las respuestas inmunes innatas que limitan la infección.

El de medicina es el primero de los premios Nobel que se entregan, en días siguientes se dará a conocer los premios a la Física, Química, Literatura, Paz y finalmente el de Economía.

Además del reconocimiento, el premio conlleva una dotación económica este año de 10 millones de coronas suecas -un millón más respecto a 2019- (un millón 121 mil 533 dólares), premio que se reparte entre los ganadores, en caso de ser más de uno.

Para celebrar el aniversario de la muerte del fundador, Alfred Nobel, el 10 de diciembre, se entregan ese día los galardones en Estocolmo.

Los galardones de la paz y economía se entregan en Oslo.

Debido a la pandemia, la celebración donde se entregarán los premios, será con publico reducido.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020