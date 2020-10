Obrador amenaza la democracia: Ricardo Anaya

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, llamó a defender a la democracia mexicana ante la amenaza que representa para ella el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anaya Cortés, a través de su video semanal apuntó que el Presidente nunca ha sido un demócrata y preguntó dónde se encontraba López Obrador durante los fraudes electorales de Chihuahua en 1986 y en la presidencial de 1988: “¡en el PRI, calladito como momia!”.

Señaló que la historia de la transición de la democracia no es historia de un solo hombre, es la historia de un magnífico esfuerzo colectivo que hoy está bajo amenaza, porque López Obrador nunca ha sido un demócrata, de ahí su complejo de inferioridad frente a intelectuales que han demostrado su compromiso con la democracia.

Refirió que nunca ha sido un demócrata, por eso desprecia a los medios que lo critican, por eso interviene en el Poder Judicial sin pudor, por eso inventa una consulta popular que va a costar más que el avión presidencial, no para escuchar al pueblo sino manipular una elección. Es ahora o nunca, toca defender a nuestra democracia.

El ex candidato recalcó que la democracia en México no nació con el triunfo de López Obrador en las elecciones de 2018, la cual no se podría entender sin los hechos de 1986 y 1988.

Señaló que aunque todos los días se repita que la democracia nació con el triunfo de López Obrador esa es una gran mentira. Luchas como la del 86 y 88 en las que él no participó ayuden a entender lo que pasó después.

Mencionó que es mentira que la democracia nació hace dos años gracias a la supuesta Cuarta Transformación, además de ser una injusticia brutal y una muestra de enorme ingratitud hacia miles de mujeres y hombres que dieron su vida y lucharon por construir las condiciones que permitieron, entre otras cosas, su triunfo en 2018.

Con información de: lopezdoriga.com

