Por ‘groseros’ retiran a loros del público

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cinco loros, tuvieron que ser retirados de la vista del público, porque no paraban de insultar a los visitantes en un zoológico de Reino Unido.

Son cinco loros africanos, que fueron adoptados por el Lincolnshire Wildlife Park en Reino Unido, tras la reapertura de las instalaciones fueron trasladados a los aviarios principales al aire libre.

Para sorpresa de los cuidadores y los visitantes del zoológico, los loros comenzaron a insultar a los visitantes, lo que un principio fue entretenido.

Los encargados del zoológico creyeron que con el paso del tiempo los loros perderían ese mal hábito, pero no fue así.

Según el director ejecutivo del parque, Steve Nichols, comentó que los loros “pueden desencadenar una reacción o una respuesta”, la mayoría de los visitantes se lo tomó con humor y otros solo seguían de largo.

Sin embargo, se decidió que los loros fueran retirados de la vista pública debido a que el zoológico es visitado por una gran cantidad de niños, y no quieren que sean un mal ejemplo para ellos.

Así que los loros parlanchines fueron puestos “en detención”.

Parrots at Lincolnshire Wildlife Park moved because they swear too much at visitors

"I get called a fat twat every time I walk past," chief executive Steve Nichols complained. https://t.co/eXEmdd5SHB

— Jay Owens (@hautepop) September 29, 2020