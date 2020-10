Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que abandonará el hospital militar donde se encuentra internado tras ser tratado por Covid-19, y agregó que se siente “realmente bien”.

Señaló que dejará el gran Centro Médico Walter Reed el día de hoy a las 6:30 P.M., ya que siente realmente bien y dijo que no deben tenerle miedo al Covid, que no dejen que los domine.

El mandatario escribió en Twitter que bajo su administración se han desarrollado algunas vacunas y conocimiento geniales y que se siente mejor que como se sentía hace 20 años.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020