Delta impactaría a Quintana Roo con categoría 3

El huracán Delta se intensificó a categoría 2 durante las primeras horas de este martes, y se encuentra localizado a 675 kilómetros al este-sureste de Cozumel y a 710 kilómetros al sureste de Cancún, Quintana Roo.

Mantiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora.

Se espera que aumente su intensidad a categoría 3 al impactar en el norte de Quintana Roo este miércoles, así lo informó la Conagua.

Los efectos del Delta se sentirán en el norte de la Península de Yucatán, desde las primeras horas de este miércoles, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC), que también informó que el huracán se intensifica rápidamente.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, emitió una Alerta Naranja y una Amarilla para la entidad y señaló que la Alerta Amarilla estará vigente para los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, mientras que la Naranja es para los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar.

El huracán estaría impactando en Puerto Morelos el miércoles, así lo señaló Protección Civil del estado y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Hurricane #Delta Advisory 7A: Noaa Hurricane Hunter Aircraft Reports That Delta Continues to Rapidly Strengthen. Extremely Dangerous Hurricane Conditions Expected For The Northeastern Yucatan Peninsula Starting Early Wednesday. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020