Por estudios de los agujeros negros les otorgan el Nobel de Física

Se dio a conocer que el premio Nobel de Física 2020, fue otorgado a los investigadores Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez.

La Real Academia de las Ciencias Sueca en Estocolmo, anunció que se han merecido el galardón gracias a sus descubrimientos en torno a los agujeros negros y su relación con la Teoría de la Relatividad, y por hallar en el centro de la Vía Láctea uno de ellos.

Ayer se dio a conocer el premio Nobel a la Medicina, que fue para los virólogos estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice y el británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020