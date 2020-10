Señales de que ya pudiste haber tenido coronavirus

Es una enfermedad engañosa, ya que en 8 de cada 10 infectados no hay presencia de síntomas o estos son muy leves o moderados

El nuevo virus Covid-19 es una enfermedad engañosa, ya que en 8 de cada 10 infectados no hay presencia de síntomas o estos son muy leves o moderados, similares a los de un resfriado común o una gripa. Ante síntomas como tos, dolores de cabeza o fiebre, lo recomendable es acudir al médico para descartar la posibilidad de coronavirus a través de una prueba. Pero es fácil que ocurra lo contrario y no le pongamos mayor atención a un ataque de tos.

Las personas que tienen coronavirus, en la mayoría de los casos, presentan un caso sencillo de infección, y podría ser indistinguible del resfriado o la influenza, dice el experto en enfermedades infecciosas Amesh A. Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.

Pero los médicos mencionan 7 señales de que posiblemente tuviste Covid.

Una de ellas es si tuviste un “mal” resfriado, ya que puede difícil distinguir un resfriado de un cuadro leve de Covid-19 sin una prueba, según los síntomas que se presenten, pero los resfriados generalmente no causan dificultad para respirar, dolores de cabeza severos, cansancio prolongado o síntomas gastrointestinales; el Covid sí.

La pérdida del olfato o del gusto es otra de estas señalas, que se ha distinguido por ser uno de los primeros síntomas que se manifiestan por Covid, aunque no todos los contagiados lo llegan a desarrollar. Aunque la gente con gripe también tiende a perder su capacidad de saborear u oler las cosas, este síntoma puede durar varias semanas, o incluso meses, en alguien que fue infectado de coronavirus.

Otra característica es la pérdida de cabello de manera inexplicable; muchos pacientes que se han recuperado del virus informan señalaron que han perdido cabello, un fenómeno poco estudiado en el contexto de la pandemia. Este se debe a una afección conocida como efluvio telogénico y puede ser causada por una serie de factores, como el embarazo, el estrés extremo, la pérdida de peso y otras enfermedades además del Covid-19, indica el dr. Adalja.

También puede haber perdida del aliento, la cual es una de las secuelas más comunes en pacientes que han superado el Covid es la ocasional pérdida de aliento, sin especificar por cuanto tiempo dura esta condición, pero es probable que se deba a una inflamación en los pulmones. Tratamientos incluyen medicamentos o el uso de un inhalador. Si tienes dificultad para respirar, consulta a tu médico en cuanto antes.

De acuerdo a un estudio, el 43 por ciento de pacientes que obtuvieron una prueba positiva luego de superar el Covid-19 siguen presentando tos seca de 14 a 21 días después. La tos suele ser seca, lo que significa que no sale nada, como flema o moco.

El cansancio extremo es la secuela más común de Covid. El 53 por ciento de los pacientes aseguraron sentir una fatiga extraordinaria por un periodo de 60 días después de que mostraron los primeros signos del virus.

La comunidad científica sigue descubriendo cosas nuevas sobre el virus SARS-CoV-2 cada semana, es difícil para los médicos decir en este momento que tener ciertos síntomas podría significar que tuviste una infección por Covid-19, mientras que otros no. No obstante, siempre es buena idea acudir al médico si detectas algo inexplicable que te ha afectado por varios días, no importa que tan menor sea.

Una manera de confirmar si ya tuviste Covid-19 en algún punto del año y lo superaste, es haciéndose una prueba médica.

En cuanto a la pandemia de coronavirus se ha hablado mucho sobre dos tipos de pruebas, las pruebas diagnósticas y las pruebas serológicas. Las pruebas diagnósticas, como las PCR o las de antígenos, permiten detectar la presencia del coronavirus en el organismo humano. En cambio, las pruebas serológicas no buscan el virus, sino los anticuerpos.

No hay que olvidar que los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmune como respuesta a la infección de un microorganismo invasor. Se encuentran en la parte líquida (plasma) de las muestras de sangre, dependiendo de la presencia de los factores de coagulación.

EN cuanto al coronavirus la prueba serológica analiza una muestra de sangre para detectar dos tipos de anticuerpos, la inmunoglobulina G (IgG) y la inmunoglobulina M (IgM).

Según los científicos depende mucho de la calidad de la prueba para obtener un diagnóstico falso o positivo. Otro dato a considerar es que los anticuerpos de Covid tienden a desaparecer después de pocos meses.

