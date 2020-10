Se gasta el dinero destinado a Covid-19 en un Ferrari

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con valor de 96 mil dólares, el rapero Diamond “Blue” Smith, miembro del grupo Pretty Ricky, se compró un automóvil deportivo marca Ferrari con los fondos que obtuvo a través de un programa del Gobierno para ayudar a las pequeñas empresas a paliar los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19.

Así se pudo comprobar ante la jueza Regina D. Cannon, que además denunciaron que Smith, de 36 años y residente en Miami, habría recibido un préstamo gubernamental de 426 mil 717 dólares, gracias a un programa de la Administración de pequeñas empresas, que otorga el dinero con apenas 1% de interés y sin demandar pagos por dos años.

El artista estaba pidiendo además otro préstamo por otros 708 mil 65 millones de dólares a través de otra compañía, señaló la Fiscalía.

Según las autoridades el rapero se compró el auto con fondos del préstamo, entre una larga lista de productos de lujo, que no fueron especificados. Además, habría retirado del banco 271 mil 805 dólares que también eran parte del préstamo.

El procesamiento y detención del rapero forman parte de una investigación nacional que ha descubierto la obtención de forma fraudulenta de unos 24 millones de dólares, a través de la creación de empresas o documentación falsa.

Los representantes de la banda Pretty Ricky no han dado declaraciones oficiales sobre la situación de “Baby Blue”, quien durante el fin de semana puso en modalidad privada sus cuentas en las redes sociales.

Fue en 2005 cuando fue creado el grupo en Miami por los cuatro hermanos Smith, tenía planes de pasar este año de gira, después del éxito en 2019 de su canción “Body”, la primera inédita en casi una década.

El rapero no es el primer hombre que ha usado los fondos para contener la crisis económica para comprarse un auto deportivo de lujo.

En Miami, en mes de julio un hombre de 29 años fue acusado de comprarse un Lamborghini, de 319 mil dólares, usando el mismo esquema fraudulento que Smith. Un mes después se registró un caso similar en Texas.

Florida Recording Artist and Pennsylvania Man Charged for Role in $24 Million COVID-Relief Fraud Scheme https://t.co/do0TbGerQt

— Justice Department (@TheJusticeDept) October 6, 2020