Poeta Louise Glück gana Nobel de Literatura

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La poeta estadounidense Louise Glück obtuvo el premio Nobel de Literatura.

Según la Academia Sueca, la poeta obtuvo el galardón “por su inconfundible voz poética que, con una belleza austera, hace universal la existencia individual”.

Louise Glück es originaria de Nueva York; ganó el Premio Pullitzer de poesía en 1993 por su poemario “The Wild Iris”.

También fue acreedora del National Book Critics Circle Award de 2014 y ha ganado, en numerosas ocasiones, la beca Guggenheim y la Rockfeller.

En el 2016 el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla de Artes y Humanidades de Estados Unidos en una ceremonia en la Casa Blanca.

Es profesora de lengua inglesa en el Williams College e imparte clases, de manera paralela en la Universidad de Yale.

Las obras de Glück, que ha publicado 12 colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía, se caracterizan por un esfuerzo por la claridad, según destacó la Academia Sueca.

La Academia Sueca señaló que en sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo.

En la mayoría de sus obras sus temas son la infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos a través de los cuales busca lo universal, para lo que se inspira en los mitos y motivos clásicos.

“Firstborn” de 1968 fue su primera obra y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense.

Libros como ‘El triunfo de Aquiles’ (1985) o ‘Ararat’ (1990) Glück ha encontrado una amplia audiencia dentro y fuera de Estados Unidos.

En opinión de la Academia Sueca, ‘Averno’ (2006) es, “una colección magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte”.

La última colección de Louise Glück, ‘Faithful and Virtuous Night’ (2014)”, es otro logro espectacular, añade la institución sobre la obra de la galardonada.

Ander Olson, secretario permanente de la academia, señaló que en sus ensayos, Glück ha dialogado con otros poetas claves de la lengua inglesa como T.S. Eliot o John Keats.

La Academia Sueca, en los 120 años de historia del premio, que lo ha dejado exento en varias ocasiones y en otras ha premiado a más de un autor, ha distinguido a 116 escritores, de los que solo 16 son mujeres y el 80 por ciento originarios de Europa o América del Norte, con un claro dominio de la lengua inglesa (30 galardonados, con Glück), por delante de la francesa y alemana (14) y española (11).

Como el resto de los galardones Nobel, el premio de Literatura se entrega el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador de estas distinciones, Alfred Nobel.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020