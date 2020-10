Personas que recibieron vacuna contra covid-19, pueden presentar síntomas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que es normal que una persona contraiga Covid-19 después de que le hayan aplicado una vacuna experimental, ya que está dentro de la metodología científica en su aplicación masiva.

Esto ante el caso de un español que participó en el ensayo de la farmacéutica AstraZeneca.

«Se sabe de manera extraoficial que uno de los participantes de la vacuna experimental de AstraZeneca tiene síntomas, él mismo lo expresó en redes sociales, pero no se ha confirmado por la farmacéutica ni las personas investigadores lo han hecho público» dijo el subsecretario.

Reiteró que en la aplicación masiva de vacunas experimentales no es relevante a gran escala si una personas haya adquirido la enfermedad, ya que es común que en el diseño de los ensayos haya «productos de comparación».

«El covid-19 no tiene significado en el ensayo porque es sólo un caso y la aplicación (de AstraZeneca) será de 30 mil personas. No sabemos si esta personas recibió el producto de comparación, que es otra vacuna que tiene licencia para el diseño del ensayo clínico, siendo la de ellos la de meningococo; otras farmacéuticas usa placebos, solución salina, que no tiene la expectativa de proteger contra la enfermedad».

Con información de: milenio.com