Violeta Isfel: No fue divertido ser Antonella en ‘Atrévete a Soñar’

Violeta Isfel habló de lo complicado que fue lidiar con la fama y popularidad que consiguió tras interpretar a Antonella en Atrévete a soñar, telenovela de Televisa que protagonizó al lado de Danna Paola y Eleazar Gómez.

Explica lo siguiente: «Para mí no fue divertido interpretar a Antonella. Fue muy difícil, es que me gustaba un montón bailar, cantar y actuar y llevaba muchos años tocando puertas para encontrar esa oportunidad». «Literal, nadie en la empresa sabía que sería el ‘boom’ que fue, nadie. Todos estábamos trabajando porque teníamos como el back de que ya existía una versión, en este caso la argentina y nosotros teníamos una responsabilidad para separarnos de eso».

«La pluma, hoy por hoy, he recibido agradecimientos de familias que me dicen gracias porque por su pluma, mi familia comió muchos años y yo no me diga. Esa pluma no la registró Televisa, vino después, o sea, era una pluma que podías comprar en el centro, como yo la compré», comentó.

