Índice delictivo a la baja en el sur

Adela Hernández.-

Tampico, Tam.- Pese a que el sector empresarial reporta que hay más de 34 mil personas desempleadas en la zona sur de la entidad, los índices delictivos están a la baja en comparación con el año pasado.

Jaime Square, presidente de la Mesa de Seguridad en la Zona Sur de la entidad, dio a conocer lo anterior y además aseguró que en los últimos meses se han mantenido los números, la tendencia del índice delictivo ha sido hacia la baja.

«Nosotros pensamos que podía haber ahí, un problema con lo de la crisis, pero se ha mantenido no han repuntando los delitos del fuero común van a la baja»

Reiteró que hasta ahorita no han tenido un impacto «tal vez porque la gente todavía está en las casas, pero se espera a que la tendencia siga igual»

Respecto a los reportes de robos y asaltos que los vecinos de la colonia Obrera denunciaron via redes sociales dijo que se analizó en la mesa de seguridad y se estableció que el problema que se da es que no se reportan ante la autoridad competente, es decir no hay registro de los mismos.

Dejó en claro que no hay carpetas abiertas de investigación de los vecinos de ese sector y tampoco hay reportes en el C4, por consecuencia en el mapa de delitos no aparecen.

Ante ello hizo un llamado a la población para que reporten al 911 y que acudan a presentar su denuncia, que tengan confianza en sus autoridades.

Los delitos más comunes es el robo a negocios y aunque no han incrementado se mantiene la vigilancia en bancos, área comercial y demás sectores.