¡Lakers, campeón de la NBA!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los Ángeles Lakers volvieron a conquistar el campeonato de la NBA, uno atípico al conseguirlo en el año que perdieron a Kobe Bryant en un fatal accidente, además de hacerlo en Orlando, sin público por la pandemia de coronavirus.

LeBron James se apuntó un triple doble (28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias) en el encuentro y los Lakers dieron una gran exhibición en el Juego 6, ganando 106-93 ante un descolorido Miami Heat, para coronarse en la burbuja, empatando a los Boston Celtics con 17 títulos, como los más ganadores de la liga.

Con esto, LeBron se convierte en campeón por cuarta ocasión en su trayectoria

Otro que tuvo una actuación especial fue Rajon Rondo, quien salió de la banca para aportar 19 puntos; Rondo se convierte en apenas el segundo hombre en ganar títulos con Lakers y Celtics, algo solo conseguido por Clyde Lovellet.

The @Lakers are the 2020 NBA Champions! #LakeShow pic.twitter.com/Pnwdbvq29D

— NBA (@NBA) October 12, 2020