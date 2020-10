Muere una persona baleada en protestas en Denver

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El sábado fue detenido un guardia de seguridad privado que trabajaba para una televisora después de que una persona muriera en un tiroteo durante protestas rivales en el centro de Denver, según publicó el Denver Post.

El incidente ocurrió poco antes de las 15:50 en el Civic Center Park, después de que un participante de una “Marcha Patriota” rociara gas pimienta sobre otro hombre. Entonces, ese hombre disparó al manifestante con una pistola, cerca del jardín del Museo de Arte de Denver.

La víctima baleada fue trasladado a un hospital cercano, donde murió una hora más tarde, según la televisora KUSA TV.

La televisora señaló en su sitio web que había contratado al guardia de seguridad privada detenido en la balacera, indicó que desde hace varios meses 9NEWS contrata seguridad privada para acompañar al personal en las protestas.

Las afiliaciones del tirador o de la víctima no pudieron ser comprobadas por la policía, según indicó el jefe de división de la policía de Denver, Joe Montoya, señalando que el incidente comenzó como un altercado verbal. En el lugar se encontraron dos armas, dijo Montoya, así como una lata de gas pimienta.

En el parque se celebraban dos manifestaciones al mismo tiempo, la “Marcha Patriota” y una contraprotesta llamada “Black Lives Matter-Antifa Soup Drive”.

Los manifestantes de la Marcha Patriota, un evento de derechas, se reunieron en el anfiteatro del parque y en ocasiones entonaron canciones patrióticas y alzaron banderas, según el post.

Los asistentes a la contraprotesta de izquierdas portaban banderas y carteles contra nazis y supremacistas blancos, congregados en el centro del parque a más de cien de metros del protegido anfiteatro, añadió el diario.

