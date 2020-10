No dejan abordar a joven por ‘amplio’ escote

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El personal de una aerolínea no dejó subir al avión a una joven de 22 años, de nombre Eubanks, porque su imagen era “lasciva, obscena y ofensiva” según los empleados de la aerolínea Southwest.

Eubanks compartió su historia en redes sociales donde se volvió viral.

La joven vestía al momento de abordar el avión con un top de amplio escote, y aunque mostraba un poco de sus pechos, no tenía la intención de escandalizar.

En una entrevista para BuzzFeed News, comentó que: “generalmente me pongo, me gustan, las camisetas, las sudaderas o lo que sea para los aeropuertos, pero se suponía que Chicago iba a estar a 25 grados centígrados cuando yo aterrizara y es un vuelo de solo hora y media, dos horas”.

El personal le dijo que no podía abordar porque violaba el código de la aerolínea, pero nadie se le presentó el documento.

Eubanks se rehusó a cambiarse de prenda, solo porque a la empleada le parecía “ofensivo”, lo que considero discriminatorio.

Agregó que incluso ella ha visto a hombres abordar sin camisa.

Uno de los pilotos le proveyó una camisa a la joven, con la que pudo abordar, así lo informó The Independent.

La joven denunció lo sucedió y captó la atención pública, tras lo cual, la aerolínea Southwest le ofreció una disculpa y le devolvió el costo del boleto, como “gesto de buena voluntad”.

“Parece que todo lo que pasó estuvo basado en prejuicios personales, y no siento que eso sea apropiado… Si hay una política, entonces que esa política se aplique para todos, todos los días”, dijo Eubanks a BuzzFeed News.

Eubanks espera que la aerolínea cambie su política de vestimenta, y deje de ser discriminatoria

“Pienso que debe ser no discriminatoria. Pienso que por ser mujer, especialmente una afroamericana, mi cuerpo es continuamente vigilado y sobresexualizado, y eso no es justo para mí”, sentenció Eubanks.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6

— Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020