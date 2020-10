La basura del ayuntamiento

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

DIPUTADOS.- En la anterior colaboración apunté que los diputados panistas Salvador Rosas y Vicente Verástegui habían votado en contra de la eliminación de los Fideicomisos. Pido disculpas a los lectores, fue una imprecisión, porque los angelitos no fueron a la sesión. También comenté sobre la ausencia a esa misma plenaria por parte de Mario Ramos, también del PAN, sin embargo, omití que él está incapacitado por enfermedad, tiene coronavirus y dengue, covidengue como le llaman ahora. Quise aclararlo porque sí era prudente hacerlo, una, para no darle el aplauso a quien le valió gorro el asunto. Y en el otro caso, porque su inasistencia fue involuntaria.

CINE.- Continuando con el tema de los Fideicomisos, me llama la atención aquellos que se alegran por la desaparición del Fidecine. Critican que, de sus impuestos, hayan patrocinado, por ejemplo, una película de Eugenio Derbez. El que no les guste, no significa que sea malo; pero además muestran su total ignorancia sobre cómo funcionaba ese fideicomiso y sobre cómo es la industria cinematográfica. Piensan que Derbez se quedó con la lana, sin pensar que para hacer una película se necesita mucha, pero mucha gente, que de ahí viven decenas de familias, y que el gobierno solo pagaba en promedio el 20 por ciento del costo filmes. Pero además, ese dinero se regresaba casi íntegro por conducto de las taquillas. Por ejemplo, en el caso de la ópera prima de Eugenio Derbez, no solo regresó los diez melones, sino que dio 40 millones más para financiar más películas. Como dicen en las redes: “en fin, la hipocresía”, en este caso, de esos críticos que odian las producciones de este país, pero pagan para ver “churros” gringos.

BECAS.- Tanto el Gobierno federal como el estatal se han hecho “patos” con las becas de los estudiantes. La mayoría de los alumnos de educación básica no han recibido el apoyo desde antes de iniciar la pandemia. Y para este ciclo escolar disminuyeron tanto los montos como el número de beneficiarios. Claro, los niños no votan. Dígales a los de ambos gobiernos que, efectivamente, ellos no votan, pero sus papás sí.

BASURA.- Es un hecho que el principal problema que padece Victoria, al día de hoy, es el de la recolección de la basura. Se palpa, y lo ha repetido cuantas veces puede la presidenta municipal, Pilar Gómez. Le han hecho como pueden, pero sigue sin verse reflejada una solución. Lo cuestionable es por qué no rentan camiones de volteo para ayudar, incluso, podrían darles gasolina a vecinos con camionetas para que la lleven a algún lugar predestinado las bolsas y ayudarse entre las dos partes. Es cosa de echarle imaginación.

¿CAMBIOS?.- Las nuevas autoridades municipales siguen haciendo una “evaluación” para saber en cuáles áreas debe haber cambio de titulares. El asunto no es tan complicado: recolección de la basura, porque echó a perder una planeación de mucho tiempo y no se sabe por qué no le dio mantenimiento a las unidades. En la Tesorería y la Contraloría, por los hechos de corrupción que le permitieron a Xico y que todos sabemos que no fue cualquier cosa. ¿Qué más necesitan para concluir esa evaluación?

EN CINCO PALABRAS.- Lo importante es la selfie.

PUNTO FINAL.- El problema con la señora “de López Obrador” no es que lo haga, sino que jura y perjura que nunca lo hará.

