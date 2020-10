Suspenden comparecencia de López-Gatell en el Senado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, Miguel Ángel Navarro, suspendió la comparecencia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al no existir condiciones para que el funcionario federal rindiera cuentas ante los legisladores.

Algunos senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se empezaron a retirar del recinto durante la segunda ronda de respuesta por parte de López-Gatell a los legisladores.

«Al no ver las garantías de civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión ya que no hay el comportamiento debido de una comparecencia, muchas gracias a ustedes», expresó el senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud. ​

En la segunda ronda de respuestas, el funcionario diagnosticó a los legisladores de oposición “disonancia cognoscitiva”.

Con información de: mty.telediario.mx