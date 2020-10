Futbolista se cambia el nombre y ahora será ‘Gokú’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Joan Roman, debutó con el Barcelona B en el 2012, pero se acaba de hacer viral en redes sociales debido a que se cambió el nombre como el famoso personaje del anime, Dragon Ball Z.

El futbolista de Miedz Legnica de la Segunda División de Polonia ahora se llama Gokú, debido a que se siente identificado con los valores del personaje.

El futbolista publicó lo siguiente en Instagram:

«Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Gokú. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad. Solo pido respeto, como muchas personas ya me lo están demostrando. Siempre en movimiento, siempre hacia adelante. Mucho amor para todos».

Asimismo «Cada uno escoge su camino para seguir evolucionando y avanzando en esta aventura llamada vida. Grandes recompensas, requieren grandes cambios», escribió Roman.

Sus compañeros de equipo, amigos y el conjunto polaco en el que juega ya lo llaman por el nombre Goku en las redes sociales.

Con información de: marca.com