Gema Karina Saldaña, comunicadora con gran pasión

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Valeria Maldonado Peña.-

La locutora, conductora, moderadora y periodista Gema Saldaña tuvo una plática muy interesante con El Diario de Victoria, en donde dejó claro que el ser comunicadora es lo que le apasiona, pues ha sabido usar todas las herramientas que la Licenciatura de Comunicación, con especialidad en Periodismo, le dieron para sobresalir tanto en la Capital como fuera de ella.

Nacida en Río Bravo, Saldaña Lara supo desde muy joven que lo que quería hacer cuando fuera más grande era estar dentro del mundo del entretenimiento. Es por eso por lo que, pese a ser una adolescente, empezó a buscar el camino que la llevaría a cumplir sus metas y sueños, los cuales hoy sigue logrando.

Actualmente es la locutora del programa de radio “El séptimo Hobby”, que se trasmite a través de Radio UAT todos los sábados y también se desempeña como conductora del programa “Cuarentena y Arte”, que se trasmite a través de Facebook Live todos los jueves. De esto y más hablamos con Gema.

¿Cómo describirías a Gema Saldaña?

“Soy una persona muy comprometida con lo que hace, estoy enamorada de mi trabajo. Lo disfruto al máximo. Desde muy pequeña me llamó la atención la comunicación, enfocada a la conducción de televisión”, comentó.

“Me he dedicado a otras cosas también, a la comunicación institucional. Me fui 19 años de mi vida a Monterrey y regrese hace cinco años; empecé en este mundo de la comunicación aquí en Ciudad Victoria y una cosa me ha llevado a otra”, dijo.

¿Cómo fueron tus inicios?

“Empecé en la locución, después estuve como promotora de cine independiente y ahora estoy de nuevo con la conducción, ahora para Facebook”, expresó al tiempo que recordó que su primer encuentro con la locución fue a los 16 años tras haber participado en el programa radiofónico juvenil “Volar Distinto”, que se transmitía por Radio Tamaulipas.

“Fue mediante este concurso, pero yo entré a la locución hasta tiempo después, porque me incorporé a un equipo cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales del Cbtis 236. En ese entonces estaba la Dirección de Atención a la Juventud y yo estuve ahí con un grupo de cuatro o cinco chavos”, señaló.

“Estuvimos un tiempo en Radio Tamaulipas, el programa se llamaba ‘Volar Distinto’ era hecho por puros adolescentes, teníamos entre 15 y 17 años, y después nos cambiamos a Radio Universidad; ahí estuve por casi un año, hasta que tuve que dejarlo para irme a estudiar a Monterrey”, apuntó.

Al finalizar su carrera, Gema volvió a la Capital para buscar su propio espacio en la radio y la conducción. Este objetivo lo logró desde hace cinco años, pues desde el 2015 empezó a colaborar en el programa “La Música que Hemos Visto” junto a Carlos Adrián Avilés Arreola, para en 2017 iniciar su propio programa llamado “El Séptimo Hobby”.

¿Por qué la especialización en Periodismo?

“La decisión fue un proceso muy curioso, porque en aquel entonces a mí me gustaba el canal MTV y yo quería ser conductora de MTV, que es muy diferente lo que se veía en ese canal cuando yo tenía 16 años a lo que se ve ahora. Por eso quise estudiar Comunicación”, explicó.

“La Facultad donde estaba la carrera tenía las especialidades de Periodismo, Publicidad y Desarrollo Organizacional, y a mí no me llamaron la atención ni Desarrollo Organizacional ni Publicidad y me fui por Periodismo, donde sí vi la materia de Cine, Fotografía, Producción Audiovisual, etcétera”, comentó.

Gema recalcó que ella decidió dedicarse más a otras cosas, “porque uno piensa en Comunicación y Periodismo y solo piensas en televisión o radio, pero es muchas cosas más. La Comunicación abarca muchas cosas más”.

¿Cómo inició tu interés en el séptimo arte?

“Yo no había pensado en dedicarme a hablar de cine o apoyar al cine, pero cuando regresé estuve de apoyo por espacio de dos años en un programa con Carlos Avilés y después me dieron la oportunidad de tener un espacio para hablar de cine, en donde no se abarcara solo el cine de Hollywood o donde diera una crítica y ponerle cinco estrellitas o palomitas a una película”, expuso.

Fue así como surgió la idea que le dio vida al programa “El Sétimo Hobby”, en donde ella como conductora se ha dado a la tarea de hablar de temas relacionados con el cine, cómo se hace, quiénes están de tras de las historias que vemos y todo lo que implica el llevar a una pantalla una película.

Dentro de este programa, Gema ha estado acompañada por talento local como Antonio Rotuno, Rodrigo Verazaluce, Sebastián Chirinos, Roberto Collado, Tania Huidobro, Rosario Lugo, Alejandro Márquez y Dante Silva por mencionar algunos, así como con talentos nacionales e internacionales como Patricia Acevedo, Kaihiamal Martínez, Ilia Gil, Víctor Ugarte y Hannibal Brown, entre otros.

“Últimamente me he enfocado en apoyar mucho al cine independiente, he estado relacionado debido a esto a otros proyectos relacionados con cine, como apoyar el Festival Vic Film, que es un proyecto de iniciativa independiente y de ahí he apoyado a producciones locales como ‘Otate’, ‘La Tierra y la Carne’, ‘Efecto’ y ‘Por favor no me abandones’”, señaló.

¿Qué es Cuarentena y Arte?

“Sí… hubo un momento o momentos en mi vida donde a raíz de la cuarentena, en donde no me quise sentir en pánico y empecé a enfocarme en mi persona, en buscar información que me tuviera en calma y empecé a hacer entrevistas con personas muy interesantes y llegó Cuarentena y Arte”, recordó.

“Fue a finales de julio que tuve contacto con la productora Iliana Flamerique, que me platicó del proyecto que surgió en abril, precisamente a raíz de la cuarentena con la finalidad de llevar un momento de esparcimiento diferente hasta sus casas”, recalcó.

Algo que le pareció de suma importancia fue el hecho de que el programa tiene interés en promover y mostrar el talento local de cantantes, artistas, emprendedores, etcétera. Además de dar a las personas consejos que les ayuden en su día a día y en su salud, pues recién iniciaron un espacio dedicado a la vida saludable.

¿De no ser comunicadora, en qué otra área te desempeñarías?

“En realidad nunca me enfoqué en pensar en algo más, pero hubo un tiempo en el que me dediqué a la bisutería, siempre me han gustado los accesorios: pulseras, collares, aretes. Entonces empezaba a ver estilos para inspirarme, entonces tal vez eso pudo haber sido a lo que me hubiera dedicado o también me gustaría dar clases”, mencionó.

¿Crees que es importante apoyar a los jóvenes con talento?

“Aquí hay mucho talento y si está aquí por qué no apoyarlo, creo yo que para eso estamos. Se trata de impulsarlos, de decirles que tienen un espacio en donde pueden mostrar su talento, y eso es lo que ofrecemos en Cuarentena y Arte, es algo que se hace de manera altruista, el programa se hace por amor al arte”, dijo.

Finalmente, Gema Saldaña recalcó que Ciudad Victoria es un lugar que cuenta con muchas personas talentosas a las que vale la pena apoyar y que de todas las entrevistas que ha realizado ha aprendido algo, porque cada uno de sus invitados representa para ella crecimiento.

También invitó a los victorenses y tamaulipecos a seguirla en sus redes sociales; en Facebook está como Gema Saldaña R.P y en Instagram como Gema Locutora. Los sábados a las 3:00 pm está en Radio UAT, los martes en “Vida Sana” a las 10:00 am y los jueves a las 8:00 pm en Facebook Cuarentena y Arte.