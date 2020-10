Pero el año pasado, la perspectiva de Araceli cambió al acudir a una clase del coach Diego Dreyfus en Colombia. “Era una conferencia privada, pero al final pudimos platicar e hice clic con su filosofía de vida y me di cuenta de las malas decisiones que tomé sobre mi cuerpo”, indicó la joven, quien se refirió especialmente a sus cirugías estéticas. “Reconocí que se habían vuelto un vicio para mí y eso me llevó a sufrir una terrible crisis existencial”.

Ahora la perspectiva de Gomita es distinta y además de estar ejercitándose tres horas al día, aprendió a valorar a su cuerpo.

“Nunca me había dado cuenta del valor de las cosas, y sobre todo, de mi cuerpo; hice una conexión muy cañona conmigo misma. Ahora me digo: ‘¡Con nalgas o sin nalgas me van a querer!’”.

Aunque aceptó que también se quitará los implantes de los senos aún no tiene fecha para hacerlo.

Lo que ha continuado enfrentando son las críticas de la gente en redes sociales, pues aún recibe comentarios sobre el aspecto de sus glúteos. “No se han dado cuenta que ya me los quité (los implantes)”.

De hecho las redes sociales se han convertido en una fuente incesante de ataques contra Araceli, quien en varias ocasiones se ha defendido.

Así ocurrió apenas a principios de octubre, cuando subió unas fotos a Instagram que fueron criticadas por el aspecto de sus ojos.

Gomita no se quedó callada y en un siguiente post señaló:

“Jamás he subido fotos pensando en que tenga que agradarles cómo veo, yo decido compartirla porque a mí me gusta, me interesa agradarme yo y lo único que veo es una mujer muy hermosa, con tanta fortaleza para aguantar sus malos comentarios y que esa mujer que critican tanto, les desea todo el amor del mundo… es increíble leer a tanta mujer y hombre expresándose tan mal de mi persona cuando no tienen el gusto de conocerme”.

Con información de: milenio.com