¡Horrible! Colocaba metales en comida de bebé

Por encontrarlo culpable de adulterar con metales envases de papilla para bebés de la cadena de supermercado Tesca, Nigel Wright, de 45 años de edad, fue condenado a 14 años de prisión.

Nigel pretendía extorsionar a la compañía llegando a enviar cartas y correos electrónicos señalando que puso dichos trozos afilados de metal dentro de envases en locales de Inglaterra y Escocia, amenazando con colocar también cianuro y salmonella en los estantes de las latas de frutas si no le pagaban la suma de 1.5 millones de libras, 45 millones de pesos en bitcoines, a cambio de revelar dónde estaban los frascos contaminados.

Wright fue descubierto en noviembre de 2019 colocando los productos adulterados de las marcas Heinz y Cow&Gate en una sucursal de Lokerbie mientras hacía compras.

“Eligió utilizar amenazas de una naturaleza particularmente espeluznante, diseñadas deliberadamente para explotar la vulnerabilidad de los niños y la consiguiente vulnerabilidad de un supermercado preocupado por su negocio, señaló el juez que lo sentenció.

El supermercado tuvo que retirar 42 mil frascos de comida para bebés que se cree pudieron haber sido manipulados y varios clientes incluso contaron que habían encontrado en efecto restos metálicos en los productos, pero por fortuna ningún niño resultó herido.

Nigel pagará con 11 años de prisión por el complot contra Tesco y tres años más por chantajear a un conductor al amenazar con asesinarlo a él y a su esposa.

