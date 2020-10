Messenger se fusionará con DM de Instagram

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mark Zuckerberg, en enero de 2019, anunció que trabajaban en la integración de Messenger e Instagram que supondría “una auténtica revolución en el mundo de las redes sociales”.

En julio pasado, Facebook estuvo realizando pruebas y ahora la fusión quedó concluida.

La nueva funcionalidad permitirá, junto con otras novedades, que los usuarios de Messenger puedan enviar mensajes a usuarios de Instagram y viceversa, con lo que estos mensajes podrán ser respondidos desde cualquiera de las dos plataformas.

Algo que hay que tener en cuenta es que esta funcionalidad es opcional.

Las personas que ya tengan esta funcionalidad activada recibirán un aviso cuando abran, por ejemplo, la aplicación de Messenger, que les indicará que la integración no es obligatoria, es decir, que podrán seguir utilizando los chats de Messenger e Instagram de forma independiente.

Facebook ha anunciado que esta integración viene acompañada de otras novedades que afectarán a los chats de Instagram y que ya funcionaban en Messenger.

Today we're sharing an update to @instagram DMs that will bring the best of @Messenger to the app. You'll soon be able to communicate across apps with features like watch together, selfie stickers, vanish mode, emoji reactions and more. https://t.co/QOBnvuL8sP pic.twitter.com/i6QGGJyK1p

— Facebook (@Facebook) September 30, 2020