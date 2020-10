Amenazan a Greta Espinoza en redes sociales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una cuenta de Twitter comenzó a lanzar amenazas en contra de la jugadora de Tigres Femenil, Greta Espinoza.

La cuenta de dicha red social es @naye_fel. Dicho usuario amenaza con hacerle daño a los papás de la defensa felina si ella no se presenta.

Incluso, difundió una imagen del vuelo en donde supuestamente ya viaja desde la Ciudad de México a Tijuana, Baja California.

“Le haré algo a tus papás hoy ya voy para el aeropuerto de Tijuana pensaba ir a mty per nel voy directo a darte donde te duele con tus papás en donde viven SI NO ME VES EN PERSONA HOY AHÍ LES HAGO ALGO ME VALE MADRE.

“Si no estás conmigo Greta no estás con otro chavo sucedapunto pero primero voy a desquitarme con tus papás ya sé donde viven y vas a ver qué vas a movertepodré verte en persona para estar LLEGARÉ AL AEROPUERTO DE TIJUANA AHÍ ME ESP

“EN UN RATO LLEGO AL AEROPUERTO DE TIJUANA DONDE MÁS TE DUELE TE VOY A DAR

“Ya voy a ver a tus papás Greta espero ahí llegues tú o te voy a dar en donde más te duele SI NO ESTÁS CONMIGO NO ESTÁS CON OTRO”, son algunos de los mensajes que esta persona publicó en contra de la futbolista mexicana.