Ariana Grande lanzará su nuevo disco este mes

Ariana Grande, no deja de sorprender a sus fans, ya que hace tan sólo unos meses realizó una colaboración con Lady Gaga para su canción “Rain On Me” y a un año de haber lanzado su álbum Thank U, Next, la cantante anunció que este mes se publicará su sexto disco.

La cantante utilizó sus redes sociales para dar a conocer a sus fanáticos que este mes podrán escuchar su sexto disco, el cual aún no se sabe que nombre tendrá ni la fecha exacta en la que se publicará la nueva producción de la cantante.

“No puedo esperar para darles mi nuevo álbum este mes”, escribió Ariana Grande.

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

Tras el anuncio que hizo Ariana, los fans de la cantante, quienes se hacen llamar Arianators, no tardaron en mostrar su emoción a través de redes sociales, principalmente en Twitter, donde rápidamente el nombre de la también actriz se volvió tendencia.

En Twitter, los fans de Ariana Grande mostraron su agradecimiento y emoción al saber que muy pronto escucharán nuevas canciones de la originaria de Florida, Estados Unidos y ante tal noticia, la red social se llenó de miles de tuits.

