Dos hombres fueron detectados con cáncer de mama por parte de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, enfermedad que ha demostrado no ser exclusiva de las mujeres, aunque son ellas quienes presentan la mayor incidencia.

La Secretaría estatal recomienda que la población masculina también se practique la autoexploración y en caso de percibir alguna situación anormal acuda al médico, principalmente quienes padecen obesidad y no realizan actividad física.

La dependencia destacó que la mala alimentación es otro de los factores que contribuye a elevar la posibilidad de padecer este tipo de tumor, sobre todo si se consumen productos ricos en grasas. En el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal se informó que el 3 de octubre, Tamaulipas registró dos nuevos casos de tumor maligno de mama en varones y 204 en mujeres, para dar un total de 244 entre ambos géneros.

Lupita Ostos Villarreal, presidenta de la Alianza contra el cáncer de mama, dijo que existe la creencia generalizada de que el padecimiento afecta únicamente a las féminas, lo cual aumenta el riesgo por el desconocimiento.

Señaló que si los hombres no saben que también les puede dar un cáncer de mama, se complica el poder detectar y diagnosticar a tiempo. Y es que el mal es curable en la mayoría de los casos mediante un tratamiento oportuno.

Dijo que la recomendación de la Secretaría de Salud tanto federal como estatal es que los hombres también se toquen y de sentir una bolita tienen que acudir inmediatamente a revisarse.

Indicó que obviamente su cuerpo es distinto, pero eso es también un factor a tomar en cuenta porque el no tener volumen complica más el poderlo detectar a través de una mastografía.

En opinión de la diputada federal Nohemí Alemán, actualmente hay un subregistro de casos de cáncer de mama porque la pandemia alejó a la ciudadanía de las instituciones de salud.

Señaló que esto significa no detectarlo a tiempo y al no tenerse un diagnóstico no se empieza un tratamiento, lo que merma la esperanza de superar la enfermedad. Para estas mismas fechas del año pasado, en Tamaulipas sumaban cinco los hombres detectados con cáncer de mama y 424 mujeres.

Veracruz encabeza los registros con un total de 21 casos, seguido por Oaxaca con 20, Estado de México con 18, Ciudad de México 12, Tabasco 9, Jalisco y Morelos 7. Posteriormente aparece Chihuahua con 6; Baja California, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Nuevo León y Sonora con 4 cada uno.

