Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, anunció esta tarde que una persona que compartió vuelo con él, dio positivo a coronavirus.

Aclaró que la prueba de Covid-19 que se realizó por la noche salió negativa.

«Este miembro de la tripulación estaba en el avión conmigo, pero estaba a más de 50 pies de distancia. Mi prueba de covid de anoche resultó negativa», escribió en Twitter el candidato.

Biden explicó que ningún miembro de su equipo estuvo en contacto con esa persona, por lo que sus médicos le informaron que no era necesario ponerse en cuarentena.

«Ningún miembro de mi personal estuvo en contacto con este miembro de la tripulación tampoco. Mis médicos me han informado que no es necesario que me ponga en cuarentena»

El candidato demócrata continuará con sus actividades electorales y recalcó la situación como un ejemplo de la importancia de usar cubrebocas y mantener una distancia social.

Recientemente, Donald Trump, presidente de EU, dio positivo a coronavirus junto con su esposa Melania y su hijo menor, pero ya han anunciado que sus pruebas dieron negativo y que están listos para retomar actividades.

Con información de: milenio.com