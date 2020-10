¿Filme ‘Nuevo orden’ es clasista?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (Agencias)

La controversia desatada en redes sociales, donde se cuestionó que la película “Nuevo orden”, la más reciente producción del director mexicano Michel Franco, es clasista, no tiene preocupado al cineasta.

El realizador, que carece de cuentas sociales, indicó que fue por amigos que se enteró de las críticas desatadas por el tráiler lanzado y donde se ve a gente morena invadiendo la fiesta de una fiesta de gente de clase alta y blanca.

“Nuevo orden”, ganadora en el Festival de Cine de Venecia y que se estrena en salas mexicanas la próxima semana, se ubica en un futuro distópico y es protagonizada por Darío Yazbek, Diego Boneta y Naian González Norvind, entre otros.

“La manera en que se discuten las cosas y explotan en ese mundo digital no me interesa tanto para ser honesto; el tráiler no refleja lo que es la película donde tratamos varios temas, lo que digo es que la vean y esto no se quede solamente un chisme de redes”, expresó Franco.