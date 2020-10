Mujer pide ayuda para que borren a su hijastro de foto familiar

Aunque el trabajo quedó hecho, la situación ya se había vuelto viral y la gente comenzó a criticarla pues el gesto les parecía infinitamente grosero. Además algunos optaron por borrarla a ella de la foto y por contar sus experiencias propias con sus madrastras, su infancia o sus hijastros.

Los usuarios de Twitter escribieron comentarios como el siguiente:

«Imagina tener un corazón tan pequeño. Uno solo puede esperar que su querida madrastra nunca haga que su hijastro se sienta tan incómodo como lo hace sonar ella en estos mensajes».

O bien, como el siguiente: «Hay algunos padrastros a quienes no se les debe permitir acercarse a ningún niño, ni siquiera al suyo. Espero que este pobre chico encuentre el tipo de amigos que conocí por accidente en el camino a sanar solo de esas cicatrices. Que le muestran la aceptación, pertenencia y amor, que escribieron.

The lump in my throat after seeing this will never go away 🙁 pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020