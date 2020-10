Recibí una dirección ‘en ceros’: Teresa Aguilar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- Una oficina “en ceros”, sin programas ni archivos, fue lo que recibió la hoy directora de Análisis y Estrategia, Teresa Aguilar Gutiérrez al incorporarse al Ayuntamiento de esta Capital hace varias semanas.

“La dirección a la que yo llego no hay un archivo, no hay un programa, no hay nada, empiezo de cero” reveló este jueves a su llegada a la Presidencia Municipal.

“Ahorita ya tenemos un mes, estamos trabajando y estamos ya viendo los análisis correspondientes para en su momento presentarlos a la alcaldesa”, añadió.

Sin embargo, Aguilar Gutiérrez justificó la permanencia de la Dirección a su cargo, al manifestar que tras el análisis al resto de las direcciones se habrá de elaborar un diagnóstico y plantear estrategias.

“Claro que sí es necesario, es muy importante, es una dirección que estamos tomando de cero para impulsarla y estamos haciendo un análisis haciendo evaluaciones para proponer estrategias”.

La Directora de Análisis y Estrategias mencionó que si bien durante la administración de Xicoténcatl González Uresti dicha dirección permaneció prácticamente abandonada, eso no significa que no tenga una función e importancia dentro del organigrama municipal.

“Una cosa es que no se haya trabajado, pero de que tiene importancia y es importante claro que es importante”.

“Tiene que ver con todas las áreas de la administración y que tienen que impulsar el desarrollo económico, social y también político de la Ciudad Capital, es muy importante”, dijo para concluir.