Ganadores del Billboard 2020

LOS ÁNGELES, EU., octubre 15 (Agencias)

La noche del miércoles 14 de octubre se llevó a cabo la edición 2020 de los Billboard Music Awards, que no contó con alfombra roja pero sí fue realizada de manera convencional, pues grandes celebridades musicales se reunieron en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La gala comenzó de forma espectacular, pues su presentadora, la cantante Kelly Clarkson, quien ya había conducido esta entrega en el 2018 y el 2019, cautivó a los espectadores con su carisma y sus elegantes atuendos.

Además, la premiación dio muchas sorpresas y consolidó a Post Malone como el más ganador de la noche. La joven cantante Billie Eilish fue la única que acudió al evento con mascarilla, algo que fue muy bien visto por usuarios de redes sociales.

Lista de ganadores

Mejor canción Hot 100 Old town road Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Mejos álbum 2020 When we all fall asleep, where do we go? Billie Eilish

Mejor artista femenina Billie Eilish

Mejor artista country Luke Combs

Artista en top ventas Lizzo

Mejor artista latino Bad Bunny

Mejor artista masculino Post Malone

Premio ícono Garth Brooks

Mejor artista de R&B Khalid

Mejor artista social BTS

Logro en las listas de popularidad Harry Styles

Mejor artista cristiano Lauren Daigle

Artista del año Post Malone

Mejor artista dance The Chainsmokers

Mejor álbum latino Oasis Bad Bunny y J Balvin

Mejor canción latina Con calma Daddy Yankee

Mejor canción dance Close to me Ellie Goulding

Mejor álbum de rock Fear inoculum Tool

Mejor artista nuevo Billie Eilish

Mejor dúo/grupo Jonas Brothers

Mejor tour rock Elton John

Mejor canción en radio Sucker Jonas Brothers

Mejor artista en radio Jonas Brothers

Mejor rapera Cardi B

Mejor canción rap Old town road Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Mejor artista 200 Post Malone

Mejor artista Hot 100 Post Malone

Mejor artista con temas en streaming Post Malone

Mejor artista de tour P!nk

Mejor artista masculino de R&B Khalid

Mejor artista femenina de R&B Summer Walker

Mejor tour R&B Khalid

Mejor rapero Post Malone

Mejor rapero masculino Post Malone

Mejor tour de rap Post Malone

Mejor artista masculino de country Luke Combs

Mejor artista femenina de country Maren Morris

Mejor dúo/grupo country Dan y Shay

Mejor tour country George Strait

Mejor artista rock Panic! At the disco

Mejor artista gospel Kanye West

Mejor soundtrack Frozen II

Mejor álbum R&B Free spirit Khalid

Mejor álbum de rap Hollywood’s bleeding Post Malone

Mejor álbum country What you see is what you get? Luke Combs

Mejor álbum dance Marshmello: Fornite extended set Marshmello

Mejor álbum cristiano Jesus is king Kanye West

Mejor álbum gospel Jesus is king Kanye West

Mejor canción en streaming Old town road

Mejor colaboración Señorita Shawn Mendes y Camila Cabello

Mejor canción R&B Talk Khalid

Mejor canción country 10,000 hours Dan y Shay con Justin Bieber

Mejor canción rock Hey look ma, I made it Panic! At the disco

Mejor canción cristiana God only knows KING & COUNTRY

Mejor canción gospel Follow god Kanye West