Humilla profesor a alumno con Síndrome de Asperger

Y agregó: “La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflado y ahí hay mucha competencia. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser, si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual”.

Acto seguido, el joven se limita a responder que “buscaba optimizar para ver cómo sería en el examen”, imaginando que podría utilizar la calculadora, lo que el docente niega de manera tajante.

Posteriormente, le pregunta de cuántas terminales es un interruptor, él le responde que dos y el profesor le dice: “Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre. Todas las demás han sido malas wey. Ahí la llevas”.

Luego, el docente se percató que había muy poco avance en general, respecto a lo que él deseaba, por lo que exclamó: “Agarren la onda #$%$, acuérdense que están estudiando ingeniería, esto no es kínder, no es juego. Van a reprobar si hacen lo que les da la gana, como Jesús ahorita mira, pobra #$%$, este wey, de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro”.

Los estudiantes siguen mostrando sus trabajos, pero casi al final del video el maestro vuelve a arremeter contra Jesús: “No te alucines #$%$, tú no vas a poder ser un buen ingeniero, necesitas disciplinarte. Te damos chance al rato, hay que poner un ejemplo. Con todo gusto te damos chance al rato”.