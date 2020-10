Dos personas se integran a la tercera temporada de ‘You’

Grant interpretará a Sherry, una mujer que ama las redes sociales y es considerada una influencer. Ella se verá amenazada por la presencia de Love (Victoria Pedretti) por lo que decide darle la bienvenida a su círculo social.

Por otra parte, Travis Van Winkle dará vida a Cary, un rico, carismático y autoproclamado «Maestro de la Auto-Optimización» que dirige su propia compañía de suplementos e invita a Joe (Penn Badgley) a su círculo íntimo.

Hasta ahora, es lo único que se sabe de los nuevos personajes, quienes podrían poner en problemas a los protagonistas de You.

Fresh blood joining You Season 3:

Shalita Grant will play Sherry, a "Mom-fluencer" who appears down to earth, but is actually a mean girl who only pretends to welcome Love into her social circle.

Travis VanWinkle will play the wealthy Cary, who invites Joe into his inner circle pic.twitter.com/Js70prlmZv

— Netflix Queue (@netflixqueue) October 15, 2020