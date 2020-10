Separación de madres reclusas de sus hijos, debe ser gradual y sensible

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria.- Cuando los hijos de mujeres reclusas cumplan tres años de edad y deban salir de los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), la autoridad penitenciaria deberá garantizar una separación sensible y gradual, establece una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada por la Cámara de Diputados.

Además, cuando la madre desee mantener la guarda y custodia del menor, y no hubiera familiar directo para hacerse responsable, las autoridades estarán obligadas a garantizar el ingreso de la niña o el niño.

La diputada tamaulipeca, Olga Sosa Ruiz, consideró que las medidas y acciones en torno a los niños deben atender el principio del interés superior de la niñez.

El dictamen aprobado, señala que debe no solo resguardar la estabilidad de los niños y niñas en el núcleo familiar, sino garantizar que aquellos puedan gozar efectivamente de sus relaciones familiares.

“En este sentido, aun si la separación se estima necesaria por encontrarse una afectación a los bienes y derechos del infante , el Estado debe velar porque niño mantenga contacto constante con sus padres, a menos que ello resulte contrario a los bienes o derechos del menor” añade.

El Pleno Legislativo rechazó al respecto una propuesta para duplicar la edad límite en que un niño o niña pueda permanecer con su madre en la prisión. La Ley establece que al cumplir 3 años debe suspenderse la permanencia del menor en el reclusorio, y la propuesta era ampliar la edad a 6 años.

“Lo anterior ha sido bajo la premisa de garantizar el interés superior de la niñez y los derechos de las mujeres en reclusión. Empero, esto no es del todo válido, pues establecer una edad exacta en lugar de generar certeza y una efectiva protección de los derechos de los niños y niñas , produciría un problema de aplicabilidad , pues esta Comisión considera que el Juez de Ejecución debe resolver sobre cada caso en particular , y no desenvolverse dentro de la esfera establecida en la Ley” estableció el dictamen aprobado.

Actualmente, en los Cedes del país existen 362 niñas y niños viviendo con sus madres, de los cuales 21 permanecen en reclusorios de Tamaulipas.