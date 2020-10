Tiburón nodriza muerde a un hombre por 15 minutos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre en la localidad de Cayo Largo en Florida, sufrió la mordida de un tiburón nodriza por espacio de 15 minutos, mientras se encontraba en uno de los muelles de la zona.

Andrés García, fue el afectado y en un video se observa la forma en que varias personas tuvieron que ayudarle a quitarle al escualo, toda vez que se ancló demasiado fuerte a uno de sus tobillos, causándole una herida que requirió 16 pulgadas de sutura.

En el video, se puede observar a García con el tiburón en el pie y a otra persona quien trata de liberarlo de los dientes del escualo, para lo cual utiliza la parte trasera de un martillo.

La maniobra fue bastante difícil por lo que el hombre tuvo que salir del agua con todo y el animal, para que le fuera retirado y no sufrir más daños en el pie.

Los tiburones nodriza se caracterizan por no ser agresivos contra los seres humanos, sin embargo, cuando se sienten amenazados o molestados en su hábitat natural, suelen atacar.

HANGING ON: A man working in the Keys gets an unexpected surprise while working on a dock. https://t.co/NdyxPAwBKq

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) October 16, 2020