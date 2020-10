Enorme pitón atrapa pierna de una mujer

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una mujer fue atrapada por una enorme pitón diamantina, cuando el reptil se metió a su casa, localizada en Stamford Valley en Queensland, Australia.

La mujer llamó a la policía, que al llegar encontró a la pitón de 1.8 y 2.7 metros de largo enredada en la pierna de la mujer.

La mujer explicó que vio a la serpiente cundo trabajaba en su cochera, luego su gato vio al reptil y lo acorraló.

Cuando la mujer intentó rescatar a la serpiente, fue cuando se le enredó justo sobre el tobillo, por lo que decidió no moverse.

La mujer fue rescatada y todo fue captado por las cámaras personales de los oficiales de Queensland, que publicaron el video para mostrar el rescate.

“Creo que estás en problemas”, dijo una oficial a la mujer al llegar a la casa.

“Si alguno de mis amigos hubiera estado cerca, lo habría resuelto”, respondió la mujer.

La mujer quedó libre después de que los oficiales desenredaran a la pitón de la pierna

“Vamos, pequeña, no estás contenta conmigo”, dijo una oficial mientras se esforzaba en zafarla.

On a *scale* of no worries to HELL NO, which would you be in this sssscenario? 🐍 pic.twitter.com/QVw01MTngL

— Queensland Police (@QldPolice) October 16, 2020