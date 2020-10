Graduación egipcia de policías es sensación en las redes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En las redes sociales podemos ver infinidad de videos que muestran diferentes situaciones y acontecimientos que suceden en otros partes del mundo, los cuales muchos de ellos llegan a sorprender a los internautas y éste fue el caso del desfile de graduación de policías en Egipto, quienes mostraron sus habilidades físicas, algo que causó sorpresa en plataformas como Twitter.

Hace poco se llevó a cabo un desfile anual en donde policías recién graduados mostraron las habilidades que adquirieron durante su preparación. El evento contó con la asistencia de los graduados, sus familiares, así como algunas de las autoridades más importantes del país.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

من حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية عام 2020

Graduation ceremony for the new police officers from the Egyptian Police Academy in 2020 pic.twitter.com/3oPkrsYRDA

— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) October 15, 2020