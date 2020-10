‘Mamá Coco’ sí existe y vive en Michoacán

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

“Coco”, película producida por Pixar y distribuida por Disney, se estrenó en el año 2017 y en México causó polémica por reflejar las tradiciones de Día de Muertos, incluso se habló de que la compañía trató de registrar el nombre de la tradición mexicana.

Surgió además el nombre de una anciana michoacana, María Salud, ya que algunos aseguran que el personaje de Mamá Coco se inspiró en ella.

La historia de la película está basada en una idea de Lee Unkrich, director del proyecto. La trama gira en torno a Miguel, un niño de doce años que es transportado accidentalmente al mundo de los muertos, donde busca ayuda para encontrar a su tatarabuelo, quien era músico, y así poder volver con su familia.

Al parecer Unkrich y otros miembros de Pixar hicieron viajes a diversos estados de México para investigar sobre las tradiciones de Día de Muertos, incluso convivieron con varias familias locales, una de las razones por las que desde que se estrenó el filme se habla de que la señora María Salud Ramírez Caballero, de 107 años, es la anciana en la que se inspiraron para realizar a Mamá Coco.

Esto causó polémica, pues algunos aseguraron que Disney se aprovechó de los habitantes como Salud Ramírez, quien vive en condición precaria y a pesar de la fama que ha obtenido por la película no recibió ninguna remuneración por parte de la empresa.

Después de un año de haber sido estrenada la película, Unkrich desmintió en su cuenta de Twitter que el personaje de Mamá Coco estuviera inspirado en la mujer de origen michoacano.

Señaló que no es una historia real, que el personaje de Mamá Coco no se basó en ninguna persona real que haya conocido en sus viajes, que surgió únicamente de su imaginación.

Sin duda las similitudes entre el personaje y la señora Salud existen, la publicación del director terminó con la polémica que se venía dando.

María Salud Ramírez vive en el poblado de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, en Michoacán y es ella misma quien asegura que los productores le sacaron algunas fotos en su visita.

La propia familia pidió Pixar y Disney reconozcan que inspiraron en ella. Recientemente la mujer festejo sus 107 años, luego de que se supiera que el año pasado pasó por un problema de salud.

“Coco” se realizó el 20 de octubre de 2017 en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y a la semana siguiente se exhibió en las principales salas de cine, mientras que en Estados Unidos se estrenó el 22 de noviembre de ese mismo año.

This is not a true story. The character of Mamá Coco was not based upon any real person we met in our travels. She sprang solely from our imagination. https://t.co/sIYIYrrqEO

— Lee Unkrich (@leeunkrich) November 4, 2018