Piden rescatar fideicomiso para el Centro Histórico

Adela Hernández.-

Tampico,Tam.- Pide la Cámara Nacional de Comercio se rescate el Ficetam (fideicomiso del Centro Histórico de Tampico) para darle continuidad al proyecto que se ha quedado inconcluso desde hace ya varios años.

La idea es que sean rehabilitados los edificios para que dejen de ser un riesgo para la ciudadanía, dijo Juan Ángel Paredes, presidente del organismo empresarial.

Recordó que el Ficetam nació en Tampico y funcionó excelentemente bien «era un fondo para ayudar a los dueños de los edificios antiguos del centro histórico para renovar sus edificios»

Refirió que para obras de dicha naturaleza se requiere de una inversión muy fuerte «darle mantenimiento a un edificio antiguo

no es fácil y por eso en aquel tiempo ficetam apoyaba con una cantidad de dinero importante y la otra parte la ponía el dueño de los edificios y eso funcionó fabuloso pero ahora ficetam ya no está, aquí ya no existe»

Dijo que habrán se buscar hacer sinergia con las autoridades para rescatar el Ficetam y volver a darle vida.

«Estamos en una zona con mucha humedad y eso le pega mucho a las construcciones, entonces el Ficetam será precisamente un apoyo para seguir manteniendo esos edificios, que durante mucho tiempo se les estuvo remozando a través de este fideicomiso».

Indicó que muchos de estos edificios albergan negocios, cuyas ventas no dan para darles el mantenimiento correcto que requiere y mucho menos ahorita en tiempo de pandemia, donde las ventas se desplomaron y no se han logrado recuperar.