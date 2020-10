Amaury Vergara asegura vencer covid-19 gracias a sus productos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, informó a través de sus redes sociales oficiales que hace tiempo llegó a tener Covid-19. Afortunadamente, ya está recuperado al 100 por ciento.

“Les comparto que hace poco tuve #COVID19. Gracias al apoyo de mis seres queridos, la asesoría del equipo médico de @Chivas y un sistema inmune a tope, salí adelante! Aún más importante, no tener miedo y mantener una actitud positiva vibrando alto. No bajemos la guardia”, expresó el directivo del club rojiblanco en su Twitter.

Sin embargo, el también presidente de Grupo Omnilife, dio una conferencia en el Rally Rompe 2020, en donde hablaron sobre el producto de su empresa y dejó en claro que gracias a estos suplementos alimenticios logró superar dicha enfermedad.

“Ustedes ya saben que a mí me dio Covid. Lo atravesé y afortunadamente me fue muy bien. Una de las lecciones que yo he estado aprendiendo. Además estoy muy agradecido porque independientemente de que estaba muy fortalecido, tomé muchísimo producto (Omnilife). No tomé un solo medicamento para atravesar la enfermedad. Algo que he estado aprendiendo es que me dio por algo y una de las lecciones es compartirle a la gente que deje de tener miedo, que confíe en su cuerpo, en su sistema inmunológico, por supuesto que tome el producto (Omnilife), pero sobre todo que tenga la confianza de salir adelante», comentó el dirigente del rebaño sagrado.

Amaury le pidió a sus distribuidores presentes que “no bajen la guardia” ante dicha enfermedad e inviten a las personas a consumir el producto, el cual les ayudará a fortalecer su sistema inmunológico para combatir este virus.

