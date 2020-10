Limpieza en cuidados intensivos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

TRABAJOS.- El sábado pasado decenas de burócratas estatales, municipales y universitarios fueron convocados para darle una limpia a la ciudad… bueno, a una colonia… bueno a un sector de una colonia de Ciudad Victoria. Anduvieron activos chapoleando, levantando basura, tirando cacharros y dejando escombrado el lugar. El comentario no es para reconocer el trabajo que encabezaron las autoridades estatales, porque ellos no tienen por qué hacer una chamba que, por ley… sí, por Ley, el Gobierno municipal está obligado a hacer.

MEJORALITO.- Hace dos años nos dijeron que Victoria estaba enferma. El médico que la vio le prescribió una cirugía mayor y un tratamiento largo, pero según él efectivo. Hace dos semanas nos dimos cuenta que no solo no mejoró, sino que empeoró. Nos dimos cuenta que ese tratamiento se basó en un mejoralito cada ocho horas antes de cada comida, y nada, ni los síntomas le quitaron. Hoy que ya la trata otro médico, la tuvo que mandar a cuidados intensivos, que las secuelas serán graves, que tardará en darla de alta, que tardará, incluso, en volver a caminar. Los pronósticos son positivos, sin embargo, con tantito que descuiden al paciente o se confíen, la recaída será muy dura, y entonces buscarán a otro médico de otro hospital para que la cure.

AYUDA.- Respeto mucho el trabajo legislativo que ha hecho el diputado, hoy del PAN, Mario Ramos. Ha sido productivo y dedicado a su tarea parlamentaria, sin embargo, el sábado se unió a las decenas de personas que se pusieron a barrer algunas calles de alguna colonia de la ciudad. El legislador escribió en sus redes sociales que se requería del apoyo de la ciudadanía y que todos se debían sumar. La pregunta es: ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué cuando la gente pedía a gritos la “licencia” de Xico y señalaba sus yerros, que por cierto se observaban a simple vista, no hicieron nada, al contrario, lo defendieron? Ahora le piden a la gente que ayude, cuando era lo que exigían ellos, los ciudadanos y no los pelaron. ¿Por qué hasta ahora, por qué?

LECCIÓN.- Hasta el cierre de este espacio editorial, en Hidalgo y Coahuila iba ganando el PRI. Si bien ambas entidades siguen siendo gobernadas por ese partido, su jornada electoral nos puede dejar varias lecturas. Una de ellas es que de Morena no quieren saber nada, que se fastidiaron o se decepcionaron. Y otra más, que si el presidente López Obrador no está en la boleta, Morena no es nada.

PREGUNTAS.- ¿Lo de las acciones que hicieron en Victoria el fin de semana, se van a repetir seguido o nomás fue para una foto y un boletín? Bien por esa jornada, pero, ¿y obra pública para la Capital para cuándo? ¿Por qué nunca antes lo habían hecho?

EN CINCO PALABRAS.- Victoria necesita más que eso.

PUNTO FINAL.- Se confirma: lo que quiere el “licenciao síndico” es quedar él.

