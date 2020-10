No descartan investigación en México contra Cienfuegos

A partir de los resultados del caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se procedería a una investigación en México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que a partir de los resultados del caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, se procedería a una investigación en México.

Durante su conferencia matutina López Obrador dejó en claro que no habrá impunidad para nadie si alguien está involucrado en el caso del extitular de Sedena, quien se encuentra detenido en Los Ángeles, California.

Destacó que se habla de grabaciones y pruebas en el caso de García Luna, por lo que van a esperar a ver cuáles son esas pruebas u a quiénes involucra para proceder.

Indicó que no van a car protección ni impunidad para nadie, que llegó para limpiar, para moralizar la vida pública y esto que sucede es muy vergonzoso.

El ex secretario Cienfuegos Zepeda es señalado de supuestamente proteger y ayudar al cártel H-2 a cambio de sobornos.

Está acusado por una Fiscalía de Estados Unidos de tres cargos relacionados con la producción, importación y distribución de estupefacientes y de un cuarto vinculado con el blanqueo de capital.

López Obrador apuntó que su gobierno pedirá a Estados Unidos conocer las pruebas contra el extitular de Sedena y dejó en claro que Cienfuegos Zepeda “si resulta responsable, que se le castigue”.

El jefe del Ejecutivo federal declaró que la ciudadanía decidió que por este motivo la ciudadanía decidió por una transformación en el año 2018, para desterrar el régimen de corrupción y de privilegios.

Señaló que por eso la gente decidió votar por una transformación, porque insistimos que poco a poco se fue interiorizando el mensaje de que no se podía enfrentar una decadencia si no comenzaba una transformación. Imagínense lo que hubiese sucedido si no se hubiera dado el cambio, se hubiese mantenido, perpetuado el régimen de corrupción, de injusticia y de privilegio.

Con información de: lopezdoriga.com

