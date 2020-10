Pilar y el coronavirus

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Jaime Luis Soto.-

El pasado viernes, a muy temprana hora, a través de sus redes sociales y 13 días después de haber rendido protesta como Presidenta Municipal de Victoria, PILAR GÓMEZ anunció que había dado positivo al covid-19.

Y precisamente esas redes sociales se sacudieron con la infinidad de comentarios sobre el anuncio de PILAR, pues mientras algunos cibernautas le deseaban una muy pronta recuperación, también hubo quienes de plano pusieron en tela de duda la veracidad de sus afirmaciones.

Cada quien su muy respetable punto de vista…

Si PILAR se contagió de coronavirus, por supuesto que desde este espacio se le desea una muy pronta recuperación y que tan terrible enfermedad le afecte lo menos posible a su salud. Igual para todas las mujeres y todos los hombres que lamentablemente están sufriendo los estragos de ese virus.

El meollo del asunto es la reacción de las redes sociales sobre lo que hacen o divulguen quienes ejercen el poder. PILAR no tiene la culpa de que los victorenses no crean en sus autoridades municipales. Prácticamente acaba de llegar.

El gran culpable hoy está enclaustrado en una oficina de la Secretaría de Salud y bien advertido de que no debe aparecerse en público, ni muchos menos acercarse a eventos oficiales de la Presidencia Municipal de Victoria.

A dos semanas de haberse convertido en alcaldesa de Victoria, PILAR va comprobando, con el paso del tiempo, que no será nada fácil recuperar la confianza y la aprobación de la ciudadanía victorense.

Por fortuna para ella, y para los victorenses, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ya demostró con hechos que sí está dispuesto a apoyar a la Capital del Estado para que sea una realidad su recuperación urbana y social.

Este sábado, el mandatario tamaulipeco encabezó personalmente las jornadas de limpieza en la Capital, sumándose a las acciones de chapoleo, descacharrización, rehabilitación de parques y reforestación. Agarró la pala y se puso a chambear junto a decenas de funcionarios públicos y ciudadanos.

CABEZA DE VACA afirmó que con una campaña de mejoramiento urbana, dentro de la cual se espera una millonaria inversión en repavimentación, Victoria tendrá un nuevo rostro. Adelantó que en los próximos días se dará a conocer el monto que habrá de invertirse.

Al no poder estar presente debido al covid-19, la alcaldesa PILAR GÓMEZ, desde sus redes sociales, agradeció el gesto del Gobernador de encabezar esas acciones.

“Mi reconocimiento al Gobernador por poner el ejemplo en esa jornada. Me hubiera encantado estar ahí, ayudando y colaborando con todas las mujeres y hombres que hoy pusieron en marcha una nueva cultura, la recuperación del orgullo victorense”, expresó GÓMEZ LEAL.

Por cierto, la Alcaldesa ya hizo oficial el nombramiento de ERICK VALDEZ como nuevo Director de Comunicación Social. El nuevo funcionario municipal va a tener que echarle todos los kilos, pues no será tarea fácil enderezar la imagen de la alcaldía victorense, que XICO y sus secuaces la hicieron pedazos.

Se espera que ERICK se ponga a chambear duro para así demostrar que puede con el nuevo cargo que le acaban de dar y que ya había ocupado anteriormente, pero son situaciones totalmente distintas.

A ver cómo le va…

En Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR autorizó, por quinto mes consecutivo, dar continuidad a la contratación de personas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria del covid-19, a través del programa “Empleo Temporal”.

El Alcalde mencionó que en esta ocasión la contratación inició desde el lunes 12 de octubre en Recursos Humanos y Bienestar Social y el personal será asignado a la Secretaría de Servicios Públicos Primarios y Dirección de Salud.

“Se tomó esta decisión para generar empleo y ayudar a las familias que por la contingencia pasan una crisis económica por perder su fuente de ingresos, y por otro lado atacamos temas de salud y limpieza de la ciudad”, señaló.

Refirió que la Secretaría de Bienestar Social realizará las contrataciones para el programa de “Descacharrización”, mientras que la Dirección de Recursos Humanos se hará cargo de reclutar personal para Servicios Públicos.

ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR se ha distinguido por ser uno de los alcaldes que más han apoyado a la ciudadanía en estos tiempos de pandemia generando fuentes de empleo.

Y finalmente la organización “México Libre” no pudo convertirse en partido político luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validará la decisión del INE de no otorgarle el registro por presuntas anomalías, como las aportaciones en efectivo que hicieron personas no identificadas.

Los promotores de México Libre, MARGARITA ZAVALA y FELIPE CALDERÓN, andan furiosos por obvias razones, pues tenían la confianza de que el TEPJF revirtiera la decisión del INE y así tener su propio partido político.

En contraparte, el Tribunal Electoral sí revirtió la decisión del INE sobre la negativa de aprobar el registro como partido político de la organización Redes Sociales Progresistas, que dirige FERNANDO GONZÁLEZ, yerno de la maestra ELBA ESTHER GORDILLO.

Y no olvidemos que la maestra ya reveló que de un momento a otro iniciará su lucha para recuperar la dirigencia del SNTE. Dicen que la venganza se sirve en un plato frío, ¿será este el caso…?

