Por no tener dinero, vela a su hijo en la calle

Una mujer de origen mazateco, que diariamente sale a ejercer su labor como pepenadora, llegó el jueves a su domicilio en donde encontró el cadáver de su hijo de 16 años y ante la falta de recursos veló sus restos a ras de suelo, prolongando su sepelio.

Con el dolor de perder a su hijo pidió ayuda a sus vecinos expresándoles no tener dinero para cubrir los gastos funerarios.

Originaria de San José Tenango, población ubicada en la zona mazateca en Oaxaca, de donde emigró para tener una mejor vida, su domicilio se ubica en la colonia La Purísima, y cada día sale en busca de cartón y plástico, para después venderlo y llevar un ingreso para su familia.

Los vecinos lograron reunir mil 500 pesos, con los que llamaron la atención de una funeraria, que ofreció un ataúd por tres mil pesos. Dijeron regresar al día siguiente por la mitad restante, pero al volver la mujer no tenía el dinero que faltaba, por lo que el cuerpo del menor fue sacado del ataúd y puesto otra vez en el suelo.

Nuevamente, los vecinos se organizaron y pudieron reunir los mil 500 que faltaban para que así la funeraria permitiera colocar los restos del joven en el ataúd.

El suplicio no terminó ahí. La madre no tenía tampoco un lugar donde enterrarlo, ni el dinero para conseguir el lugar. Hasta la tarde del viernes, la situación no se resolvía y la desesperación consumía a la mujer.

Fue fue en ese momento cuando el presidente auxiliar de San Nicolás Tetitzintla, Óscar González Dimas, llegó al lugar y ofreció el apoyo de un espacio en el panteón de la población. La noche del viernes se realizó la inhumación del cuerpo del hijo de esta mujer.

Con información de: milenio.com