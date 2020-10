Revelan identidad del hombre que fue mordido por cocodrilo en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tampico, Tamaulipas.- A través de redes sociales, un supuesto ex vecino reveló la identidad del hombre que murió por el ataque de un cocodrilo en la Laguna del Carpintero de Tampico.

El supuesto amigo de la víctima, aseguró que el hoy occiso era conocido como “Ñoño” y que vivía en la colonia “La Barra” de Ciudad Madero.

En su relato el hombre confirma que “Ñoño” padecía de sus facultades mentales y que estaría por cumplir 57 años. Asegura que era buen nadador y que solía ser muy sociable a pesar de su condición mental.

Otro dato revelador, del supuesto amigo de la víctima, es que éste último no era adicto a ninguna droga y que tampoco consumía alcohol.

Señaló que algunas veces “Ñoño” se sentía muy solo y excluido, sin embargo no perdía el buen humor.

A continuación parte del texto publicado en redes sociales:

“Sabía nadar muy bien, crecimos nadando en el río y en la playa.

De repente me lo encontraba en la playa, en la plaza de la Barra o en la rampa de lanchas y siempre me reconocía y saludaba, a mi también me daba gusto verlo. En su condición de especial, tenía que consumir medicamento de control. No era agresivo a no ser que lo molestaran o agredieron como a cualquiera de nosotros. El Ñoñó, de alguna manera se ganaba la vida haciendo mandados, no era indigente, ni era de calle, tampoco consumía drogas, ni alcohol, tenía una casa donde vivía con su mamá y otros familiares”.